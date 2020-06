Compañera en "Glee" de Lea Michele recordó el "infierno en vida" que le hizo pasar

Con diversos actores dando su punto de vista tras el asesinato de George Floyd y con la ola de protestas anti raciales en Estados Unidos, nació una polémica.

Todo comenzó luego que la actriz de "Glee", Lea Michele, usara su cuenta de Twitter para escribir un mensaje acompañado de la frase #BlackLivesMatter.

Ahí vino la respuesta de su compañera en la exitosa serie de FOX, Samantha Ware. "¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida?", señaló la actriz afroamericana.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA