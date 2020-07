Conchata Ferrell, actriz de "Two and a Half Men" está hospitalizada por un infarto al corazón

Conchata Ferrell, quien dio vida a Berta, la ama de llaves de Charlie Sheen en "Two and a Half Men", se encuentra hospitalizada luego de sufrir un infarto al corazón.

La información fue dada a conocer por TMZ, a través de las declaraciones de su esposo Arnie, quien entregó detalles de la salud de la actriz de 77 años.



Fue en diciembre que la actriz tuvo que ser hospitalizada después de encontrarse mal, en ese momento los médicos le diagnosticaron una infección renal y sanguínea que puso en riesgo su vida. Desde entonces ha permanecido ingresada, cobrando especial gravedad en las últimas cuatro semanas, cuando tuvo que ser trasladada a la UCI después de sufrir un paro cardíaco de 10 minutos. Así lo reveló el esposo de la actriz al portal estadounidense



"No hay nada que podamos hacer para acelerar su recuperación, esperemos que sea lo mejor posible. Es un problema neurológico", explicó Arnie Anderson, agregando que se encuentra estable y semi-consciente aunque no puede hablar.



Sin embargo, Archie no puede verla puesto que las medidas sanitarias por el COVID -19 le obligan a conocer su diagnóstico a través de una enfermera.



Los meses anteriores a su ingreso hospitalario también fueron muy delicados para la salud de la actriz norteamericana, y es que según explica este mismo portal permaneció en su cama recibiendo sesiones de fisioterapia para intentar caminar, aunque no lo pudo conseguir. En todo momento se ha encontrado su familia a su lado, especialmente su marido Arnie con quien se casó en 1986 y con quien tiene una hija de 38 años.