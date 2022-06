Confirman el fallecimiento del músico Alec John Such, ex bajista de la banda Bon Jovi

Durante la tarde de este domingo. la banda Bon Jovi emitió un comunicado para dar a conocer el lamentable fallecimiento de su ex bajista Alec John Such, uno de sus miembros fundadores en 1983.

Alec había cumplido 70 años el pasado 5 de enero y con profundo pesar, Jon Bon Jovi lamentó su deceso a través de su cuenta de Twitter.

"Estamos con el corazón roto por las noticias sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Él era un hombre original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alex fue integral en la formación de la banda. Para ser honestos, encontramos nuestro camino el uno con el otro a través de él. Él fue un amigo de la infancia de Tico y trajo Richie para vernos en vivo. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lagrima a mi ojo. Lo extrañaremos profundamente", se lee en el comunicado compartido.

La banda también compartió un video en el que recopilaron fotografías y momentos especiales de Alec sobre el escenario. Aunque su salida de la banda Bon Jovi fue muy comentada, no fue impedimento para que Alec tocara nuevamente con la agrupación en eventos especiales en el 2001 y en la presentación de Bon Jovi cuando ingresó al Salón de la fama del Rock and Roll en abril de 2018.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc