Constanza Capelli respondió a duras críticas por su participación en el 8M

Constanza Capelli reaccionó ante las fuertes críticas que recibió en redes sociales, tras ser invitada por el Gobierno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este viernes 8 de marzo.

Según detalló la ganadora del reality "Gran Hermano", fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien le extendió una invitación a participar en una actividad oficial.

Cony Capelli ante críticas: "Me inspiran aún más"

La chica reality recibió feos comentarios, juzgándola por su pasado, ciertas actitudes con sus compañeras en el encierro y antiguas adicciones a las drogas de las que habló abiertamente en televisión y redes sociales.

"En televisión existen varias personas que han sufrido esta enfermedad y en diferencia a los hombres, que son personas que todavía trabajan en la televisión. (A los) hombres que se les juzga únicamente por la labor que hacen y no por su vida personal. En cambio, a las mujeres se les inhabilita totalmente", argumentó.

En ese sentido, señaló que "cualquier tipo de acción. Cualquier intento de poder hacer tu vida mejor, por tomar un camino mejor, se te da una cadena perpetua con respecto a la adicción que alguna vez sufriste".

Pero Capelli busca el lado positivo, para que este tipo de invitaciones sirvan para seguir difundiendo su mensaje: "Todos estos comentarios me impulsan y me inspiran aún más en querer hacerlo, aún más en querer ser mejor, aún más en querer estar ahí".

"No solamente en la invitación que me hizo el Gobierno, sino que, en las situaciones, en donde yo siempre me he sentido cómoda con ustedes, luchando en las calles, como siempre ha sido y como siempre será", puntualizó Cony, quien también irá a la marcha del Día de la Mujer en Plaza Baquedano.