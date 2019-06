Contorsionista huyó de un robo gracias a su flexibilidad: "Hice una pirueta y me fui corriendo"

La bailarina y contorsionista Belén Pouchan es famosa en Argentina por su participación en los programas "Bailando" y "Showmatch", pero recientemente fue víctima de un violento robo.

"Me sacaron todo, me agarraron de los pelos", contó a Teleshow, donde relató cómo tres delincuentes la interceptaron cuando llegaba a su casa en auto.

La joven dijo haber escapado "por suerte, porque hice una pirueta que no se esperaban y me fui corriendo. Pero igual se llevaron el auto con todas mis cosas adentro".

La bailarina denunció todo en una comisaría cercana, pero sigue angustiada por lo ocurrido.

Según dijo, reaccionó rápidamente cuando los hombres la amenazaron: "Le pegué a uno que me tomó del pelo y me dijo 'quédate adentro del auto, hija de puta'. Con la mano derecha abrí la puerta del acompañante y pateé la puerta para abrirla, caí en cuatro patas en la calle y corrí a más no poder".

"Pienso que querían llevarme, porque me dijo que me quede adentro del auto y cuando escapé le gritaba al otro 'agárrala, agárrala'. Así que eso me hace pensar que no fue al voleo", confesó.

Pese al robo y sus consecuencias, Pouchan vive un éxito laboral y hace unos días protagonizó el videoclip de "Perreito Lite", la última canción de Yandel.