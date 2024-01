Cony Capelli tras filtración de íntimos videos de su cumpleaños: "Es lamentable"

Cony Capelli celebró su cumpleaños número 28 y encendidos registros de su fiesta se difundieron en las redes sociales, pero a ella no le gustó.

"Igual es lamentable para mí que eso se haya visto (...) creo que eso debió quedarse en lo privado y lo íntimo", dijo la ganadora del reality show "Gran Hermano Chile" en conversación con LUN.

Fueron los mismos invitados a la celebración quienes compartieron videos e imágenes de Cony dándose besos con Viviana Acevedo y Pamela Díaz, a modo de "chiste", según confesó ella. "No hubo seriedad o romanticismo en esos besos. Fue un momento para divertirnos", remarcó.

Eso sí, Cony fue clara en que ya no permitirá que esto ocurra nuevamente. "Ya les advertí a todos que la próxima celebración será sin celular".

"No creo que haya sido malo, pero no es algo que quiero que el público sepa. Hay cosas que guardar. Es bueno tener privacidad y eso es algo que he aprendido (después de su paso por el reality show)", reflexionó.