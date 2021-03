Creador de "John Wick" explicó las razones por las que no estará en la cuarta y quinta entrega

El creador de "John Wick", Derek Holstad, no será parte de la cuarta y quinta entrega de la exitosa película.

Sus guiones fueron claves para la primera y segunda parte, sin embargo, a muchos sorprendió su ausencia para lo que viene.

"No fue decisión mía. Cuando piensas en asuntos contractuales de estas cosas, en la tercera compartí el crédito con varias personas, y como ya no necesitan que yo esté, no estoy... Nunca voy a hablar mal de 'John Wick'. Quiero que sobreviva y prospere", sostuvo en Collider.

Fuera del futuro de las cintas, el escritor se está concentrando en "The Continental", una serie que se situara en el 2017 del universo de John Wick.

Respecto a la cuarta parte de la cinta, esta comenzará sus grabaciones el próximo mes de junio, en ciudades como Nueva York, Berlín, Tokio y París.

Mike Finch, responsable de escribir cintas como "Predators" o '"American Assassin", se hará cargo de los guiones.