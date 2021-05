"Creí' que soy hue…": El incómodo encuentro de la diputada Orsini con CQC

La diputada Maite Orsini (RD) no aguantó las bromas del programa "CQC" cuando Iván Guerrero intentó entrevistarla, provocando un incómodo momento.

A propósito de los buenos resultados del Frente Amplio en las pasadas mega elecciones, el periodista aprovechó para jugar con las palabras. "En buena onda sí", le había pedido desde un comienzo la parlamentaria.

"¿Cómo se vive este tremendo triunfo? ¿cómo ha escalado el Frente Amplio?", preguntó Guerrero, recordando el episodio farandulero cuando hace 11 años Orsini fue detenida junto a Carolina Mestrovic por trepar al departamento de Mario Velasco.

"¿Cachai que erí' pesado? ¿Creí' que soy hueona? Me da lata. No estoy ni ahí, soy política hace 10 años, soy abogada, parlamentaria y me vení a hue'ar con algo (que hizo cuando tenía) 18 años. Pregúntame de mi pega, no me agarrí' pal hueveo", lanzó la diputada.