Cristián Campos asegura que fue acosado por Raffaella di Girolamo: "Me amenazaba"

El actor Cristián Campos habló por primera vez tras conocerse la denuncia por abuso sexual que Raffaella di Girolamo hizo en su contra, situación que definió como "una muerte".

"Es algo irreversible por la gravedad del cargo que se te acusa. Ha sido devastador a nivel familiar porque salpica a mi mujer, a mi hija, a la familia de mi mujer que vivió una situación parecida pero con una acusación real", señaló Campos a La Tercera.

El intérprete se sinceró sobre los efectos que esta acusación ha tenido en su vida a nivel laboral y familiar, e indicó que "me despojaron de mi vida y mi trabajo. Se demolieron mis 50 años de carrera en el teatro y ni siquiera ha empezado el juicio".

Sobre las denuncias, Cristián Campos las negó rotundamente asegurando que "los pedófilos tienen patrones que están muy lejos de lo que es mi conducta. Yo no podría abusar de nadie. No está en mi naturaleza".

La denuncia

Por otro lado Campos reveló que sabía de esta denuncia hace 14 años, cuando Raffaella di Girolamo lo llamó mientras él grababa la película "Los 33 de San José". "Me llama y me dice 'te llamo porque tuve un flashback y yo también fui abusada por mi padrastro', y el padrastro era yo".

"La verdad es que no entendí, no me hice cargo del asunto. Le pregunté a qué se refería, si estaba hablando en serio, no sé. Muy alterada no me da ninguna explicación y me dice que me va a cagar la vida y corta", detalló el actor.

De ahí adelante Cristián Campos asegura haber sido acosado y amenazado por Raffaella di Girolamo: "Ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mi, amenazándome. Me llamaba para prohibirme ir al teatro, a la playa. Puedo entender que alguien se demore 20 años en recordar un abuso. Lo que no entiendo es que, una vez que lo recuerde, en vez de denunciarlo, se demore 14 años para torturar al supuesto abusador", dijo.

La relación de padrastro e hija

Sobre la relación familiar que tenía con Raffaella, Cristián Campos recuerda que se conocieron cuando ella tenía 3 años y "ella me decía papá". "Luego me separo de Claudia y me voy a vivir a una parcela y me llevo a mis hijos todos los fines de semana. De ese momento para adelante, Raffaella se pudo haber sentido desplazada de la relación que teníamos y empieza a mostrar un carácter más beligerante conmigo y mi polola (Sandra O'Ryan)", recordó.

"Por ejemplo, Sandra me celebraba el cumpleaños y organizaba la fiesta, y llegaba el momento de cantarme el cumpleaños feliz, y aparecía Raffaella con la torta a cantarme y de alguna forma le robaba toda la fiesta a la Sandra. Yo lo entendí que eran como mañoserías de niña", agregó el actor.