Cristián de la Fuente relató tiroteo que perpetró su entrenador: "Yo era el amigo del asesino"

El actor Cristián de la Fuente contó la estrecha relación que tenía con su entrenador personal, quien protagonizó un tiroteo en el gimnasio donde trabajaba en Miami, Estados Unidos.

En abril del 2017 Abeku Wilson mató a dos personas y dejó heridas a otras dos en un tiroteo perpetrado en el gimnasio Equinox en Coral Gables, en Miami. El entrenador habría tenido problemas con un compañero siendo despedido, luego volvió al lugar y comenzó a disparar para posteriormente suicidarse.

De la Fuente contó en el programa "Tu vida Tu Historia" de CHV que mantenían una estrecha relación con Wilson y que el día del hecho el actor iba a entrenar en el gimnasio, pero cambió de planes.

El actor relató que "era sábado, yo iba a entrenar con él esa mañana a las 11 y eso pasó a las 12, pero llegué de México y estaba cansado y habíamos quedado de ir a la playa".

"Me llaman y voy al hospital y fue terrible, porque estaba en el hospital porque estaba el cuerpo de mi amigo, pero también estaban las cuerpos de las personas que mi amigo había matado, entonces yo era el amigo del asesino", contó.

Además dijo que ambos tenían una estrecha relación, que compartían instancias familiares y habían formado una amistad.

"Son de esas cosas en la vida que uno no espera que vayan a pasar y hay momentos que uno se empieza a culpar, por qué no supe, lo podría haber evitado, pero al final del día aunque uno se culpe las cosas no van a cambiar", agregó.