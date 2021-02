Cristián Henríquez dejará de trabajar con Kike Morandé: "El último tiempo ni aparecía"

"Me voy frustrado porque me hubiera encantado seguir en Morandé", fueron las palabras de Cristián Henríquez tras confirmar su partida de Kike 21, la productora a cargo de "Morandé con Compañía".

Lo hizo en LUN, donde explicó sus razones de irse tras 15 años trabajando con ellos. "Todo fue en la mejor de las ondas, porque en el programa crecí mucho y el programa también creció con mis personajes, pero ya el último tiempo ni aparecía".

Ahí el intérprete de Ruperto hizo hincapié en su labor en El Muro. "Tuve muy poco tiempo dentro de esa sección para darles vida a los personajes. Entonces sentí que "Morandé" no me daba el espacio para crecer, para mostrar mi trabajo en un espacio que no fuera El Muro. Además, la línea editorial de Mega tampoco me permitía poder ser más rupturista o ir más al choque con temas sociales".

La reformulación de "MCC", que ahora será un espacio llamado "El Barrio" con la conducción de Fernando Godoy, fue otro de sus motivos para alejarse.

Por su parte, el artista circense dijo que tiene tres proyectos en carpeta, uno de ellos en televisión.