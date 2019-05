Cristián Riquelme y su futuro fuera de las teleseries: "Los contratos van a la baja"

Nuevos rumbos son los que tomará Cristián Riquelme en televisión luego que terminara "Casa de Muñecos", la teleserie de Mega.

Es que el actor se sumará al programa de Chilevisión "Yo Soy", donde realizará un rol de jurado, algo muy diferente.

"Terminé de grabar 'Casa de Muñecos' y me invitaron a hacer "La Divina Comida", en CHV. Como se terminaba mi contrato yo estaba libre para hacer lo que quisiera. Entonces, al parecer, en el programa me fue bien y me ofrecieron venirme, lo encontré interesante", contó el intérprete a La Cuarta.

Al ser consultado sobre si pondrá un alto en la actuación, fue claro. "Eso es mi eje y lo que más me gusta, pero me parece interesante explorar la televisión desde otro lugar, y decir 'sí compadre, ahora soy jurado'. En las teleseries los contratos de televisión van en baja hace mucho tiempo, y yo en vez de quedarme esperando hacer otra teleserie y que me llamen, salgo a buscar otra posibilidad".