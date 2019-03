Cristián Sánchez le tiró un sutil "palito" a José Miguel Viñuela

¿Entre broma y broma, la verdad se asoma? No son muchos los que utilizan esta frase en medio de chistes que pueden esconden cierta sinceridad.

Es que los antecedentes entre Cristián Sánchez y José Miguel Viñuela invitan a ello, luego que el animador de Mega se enojara con su colega luego que este dijera que no había sido invitado a la gala del Festival de Viña del Mar.

"En TVN me hicieron pedazos, por un tema que yo jamás hice ninguna declaración y dejaron puesto... El señor Cristián Sánchez dejó puesto en el aire de que yo había sido un cara de raja... ", dijo el hombre de "Mucho Gusto".

Y a pesar que Sánchez dijo que todo era un "juego televisivo", Viñuela no se lo tomó tan bien apuntando que para él, no lo era.

Con todo este contexto, en el "Muy Buenos Días" estaban realizando una dinámica llamada #SanchezChallengue, donde el animador invitó a sus colegas a hacer el mismo reto. "A Viñuela no lo voy a nombrar porque después el compadre se pone a llorar jaja (...) a Viñuela no quiero meterlo porque después va a decir 'me está encarando, me está encarando".

Broma que generó las risas de sus compañeros en el estudio, ¿por lo chistoso o real?