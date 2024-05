Crossover épico: Pedro Pascal comparte divertido recuerdo junto a Mick Jagger

El actor Pedro Pascal añadió un poco de humor a este Día de las Madres al recordar un gracioso momento en el que compartió junto al legendario cantante Mick Jagger.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram que ya acumula más de medio millón de me gusta, el protagonista de la serie de HBO "The Last of Us" publicó un recuerdo al lado de la voz de The Rolling Stones.

En la imagen, ambos se presentan disfrazados de manera particular. Por su lado, un musculoso Pascal figura con una apretada polera blanca en la que se traslucen unos sostenes, mientras que el veterano aparece disfrazado de una monja y al mismo tiempo demuestra una jocosa expresión.

¿Cuál es la explicación de la foto de Pedro Pascal junto a Mick Jagger?

En la leyenda de la publicación, el actor de nacionalidad chilena comentó "Happy Mother's Day" junto a la imagen, descripción que se traduce en español "Feliz día de las Madres".

Corresponde a un papel que Pascal protagonizó a finales del año pasado en el late estadounidense Saturday Night Live (SNL), en el que famosos y celebridades suelen ser invitados para hacer especiales de humor.

En esa ocasión, por su lado, en una parte Pedro Pascal interpretó a "Mamá Claudia Flores", personaje que representa el estereotipo de la mamá latina.

En ese entonces, el capítulo también incluyó una sección donde al lado del artista Bad Bunny aparece Mick Jagger en el rol de un padre latino, quien regresa de la muerte para discutir quién de sus hijos se quedará con la herencia.