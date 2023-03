"Da mucha rabia": Mario Velasco defendió a Carolina Mestrovic ante críticas por ser "mala madre"

El animador Mario Velasco no dudó en defender a su expareja, Carolina Mestrovic, ante las constantes acusaciones que recibe en redes sociales de ser "mala madre" por vivir lejos de la hija que tienen en común.

La situación ocurrió luego que en el programa "Zona de Estrellas", Yamila Reyna reveló que fue duramente criticada tras su supuesta reconciliación con Diego Sánchez.

"A mí me pasa cuando critican a la Carola de mala madre y la Julieta ya tiene edad de leer, tiene redes sociales. ¿Qué saben del acuerdo que tengo yo con la mamá de mi hija?", explicó el animador sobre la actriz que se mudó al extranjero para expandir su carrera en Nickelodeon.

"¿Meterse en la crianza de mi hija para indicar a mi exmujer como una mala madre? Yo bloqueo altiro, porque no me hago mala sangre. Me da mucho miedo que la Julieta lea cosas que no le corresponden a su edad y de gente, perdón que lo diga con todas sus letras, que no tiene vida. Da mucha rabia y pena", aseguró Velasco.

El comentario fue aplaudido por su compañera de programa, Daniela Aránguiz, quien le aseguró que "me saco el sombrero al ver cómo defiendes a la madre de tu hija", ante lo cual el animador le respondió que: "Va a ser siempre la madre de mi hija. ¿Cómo no defenderla?".