Daisy Ridley contó que la ha costado encontrar trabajo tras "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Nada fácil ha sido para Daisy Ridley encontrar trabajo luego del fin de la nueva saga de "Star Wars", donde interpretó a Rey.

Según confesó la actriz, este 2020 ha "fracasado" en diversas audiciones y que el proyecto de un videojuego donde la escucharemos, "12 Minutes", vino a rescatarla.

"Fue muy triste terminar. Cuando se estrenó la película, pensé: Dios mío, esto ha sido un capítulo tan grande... Y, extrañamente, tras ese trabajo no recibí muchas ofertas. Ahora es muy bueno estar trabajando, pero sigo sin tener demasiado. Siento que ya he procesado esos cinco años. Reducir la velocidad fue bueno mentalmente para mí porque "Star Wars" fue una gran experiencia en mi vida. Eso sí, a principios de año no pasaba nada, nadie quería contratarme", sostuvo.

Tras el videojuego vinieron otros proyectos que la han dejado con harto trabajo, que se suma a sus próximas apariciones en "Asesinato en el Orient Express" de Kenneth Branaugh y voz en "Peter Rabbit".