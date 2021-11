Dakota Johnson en contra de las "funas": "Las personas pueden cambiar"

En una entrevista, la actriz Dakota Johnson lamentó el rechazo social hacia algunas celebridades canceladas y afirmó que "las personas pueden cambiar".

Johnson fue consultada por The Hollywood Reporter por su trabajo con varios actores de alto perfil acusados de abuso, como Armie Hammer en "The Social Network," Shia LaBeouf en "The Peanut Butter Falcon" y Johnny Depp en "Black Mass".

"Nunca experimenté eso de primera mano de ninguna de esas personas. Pasé un tiempo increíble trabajando con ellos. Me siento triste por la pérdida de grandes artistas. Me siento triste por las personas que necesitan ayuda y tal vez no la reciben a tiempo. Me siento triste por cualquiera que haya sido lastimado o lastimado. Es realmente triste", dijo la actriz.

Y agregó: "Creo que las personas pueden cambiar. Quiero creer en el poder de un ser humano para cambiar y evolucionar y obtener ayuda y ayudar a otras personas".

Asimismo, Johnson afirmó "definitivamente se está produciendo una sobrecorrección importante, pero creo que hay una manera de que el péndulo encuentre el medio" y el hecho de "cancelar" a alguien "es una maldita decepción, odio ese término".