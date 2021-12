Dakota Johnson se refiere a su discreta relación con Chris Martin: "Es agradable estar en casa"

En una sincera entrevista, la actriz estadounidense Dakota Johnson (32) ahondó en aspectos de su vida personal e íntima, entre ellos la contidianeidad y su relación con el vocalista de Coldplay, Chris Martin (44).

Desde que 2017 que Johnson y el músico británico están emparejados, cuatro años en los que se han caracterizado por mantener un bajo perfil, evitando la exposición pública lo más posible.

"Llevamos bastante tiempo juntos y salimos a veces, pero los dos trabajamos tanto que es agradable estar en casa en un ambiente acogedor y privado", relató a Elle UK.

En relación a las reuniones con amigos, la protagonista de "La hija perdida" expresó que "la mayor parte de la fiesta se lleva a cabo dentro de mi casa", que comparte con el artista en Malibú.

Sobre estar en el umbral donde ya no es ni tan joven ni tan mayor, afirmó que "me siento tanto de 48 como de 26. He tenido mucha vida en mi vida. Tuve mucha vida realmente joven, así que creo que me siento mayor", dijo la actriz de "50 sombras de Grey".

Por su parte, Chris Martin estuvo anteriormente casado con la actriz Gwyneth Paltrow, junto a quien tienen dos hijos en común, Apple, 17 y Moses, 15.