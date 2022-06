Daniel Alcaíno confesó sentir ansiedad al actuar con Coca Guazzini: "Me hace bolsa, me trata de lo peor"

En charla con Mucho Gusto de Mega, el actor nacional Daniel Alcaíno detalló los aspectos de su papel en "Hasta Encontrarte", producción sucesora a "Verdades Ocultas", considerada la más larga de la historia de la televisión chilena.

En la nueva teleserie dirigida por Víctor Huerta, el creador de "Yerko Puchento" personificará a Lautaro Cáceres Alihuenco, un hombre de raíces mapuche y de origen modesto quien es intimidado por suegra, la villana "Piedad Azócar", interpretada por Coca Guazzini.

"Yo me pongo nervioso cuando me tocan escenas con ella", confesó sobre el impacto de los enfrentamientos dramáticos. A su personaje le quitaron a su hija hace 21 años y la hiceron pasar por muerta. Por esta razón, Azócar lo presionará para desvelar la verdad.

"Me hace bolsa, me trata de lo peor, que nunca merecí a su hija, que soy un pobre tipo. Me dice toda la verdad, entonces me hiere", comentó entre broma y broma. Asimismo, ahondó en el origen de la relación que Lautaro mantiene que su pareja, Catalina Cienfuegos.

"Nos conocimos en la universidad –Luz Valdivieso, en la teleserie–, la niña bien y este picante que viene colgando en la micro, entonces decide separar los caminos y para eso, generan una trama para alejarnos cada vez más"

El debut de "Hasta Encontrarte" será el próximo miércoles, después de la transmisión del capítulo final de "Verdades Ocultas". Posteriormente, tomará el mismo horario.