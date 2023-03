Daniel Radcliffe está a la espera de su primer hijo con su pareja Erin Darke

Fue confirmado el embarazo de Erin Darke, actriz estadounidense que mantiene una relación de hace más de diez años con el exintérprete de Harry Potter, el actor británico Daniel Radcliffe.

La pareja fue captada mientras daba un paseo en Nueva York, ambos abrigados en un día frío y ella con el vientre abultado, como evidencia de que se encuentra gestando.

Ambos se conocieron en 2012 durante el rodaje de la película "Kill Your Darlings", donde los personajes que interpretaban flirteaban en una biblioteca antes compartir un momento de intimidad.

"Es un registro maravilloso de nosotros coqueteando por primera vez", dijo Radcliffe a Playboy en 2015 y añadió "no hay ninguna actuación, no por mi parte, al menos.

Hay un momento en el que ella me hace reír, y me río como yo y no como mi personaje. Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en un lío".