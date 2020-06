Daniel Radcliffe respondió a J.K. Rowling apoyando a las mujeres transgénero

La escritora de los libros de "Harry Potter", J.K Rowling, está envuelta en la polémica luego de unos comentarios en Twitter contra las personas trans y no binarias.

Debido a sus dichos, Daniel Radcliffe le respondió a través de una carta publicada en el sitio Trevor Project.

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración que vaya en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que JK o yo", sostuvo.

El actor que dio vida a Harry Potter en el cine, citó un ejemplo de que el 78% de los jóvenes transgénero y no binarios han sido discriminados debido a su identidad de género.

Por eso, ahondó en ese tópico. "Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", sostuvo.

Finalmente, pidió disculpas a las personas que se han sentido decepcionadas de la experiencia de los libros tras lo sucedido con su autora. "A todas las personas que ahora sienten que su experiencia de los libros ha sido empañada o disminuido, lamento profundamente el dolor de estos comentarios han causado. Realmente espero que ustededes no pierdan lo que era valioso en estas historias".