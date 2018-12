Daniel Stingo y los jefes de Patricia Maldonado: "Le tienen miedo"

El abogado Daniel Stingo criticó la continuidad de su ex compañera de espacio Patricia Maldonado en el panel de "Mucho Gusto", el matinal de Mega, por los constantes conflictos por sus dichos.

"Ella es una gran artista, se ha reinventado muchas veces, pero tiene esa lesera de seguir pegada a la dictadura y reivindicándola. No aporta, no gana nada. Sería bueno que se fuera por el lado artístico y dejar esa tontera de lado. No queremos violadores de Derechos Humanos y que los reivindiquen", dijo Stingo.

"Le tenían miedo, la jefatura de Mega la dejaban hacer lo que quisiera. Falta contrapeso en Mega, si van a tener una mujer pinochetista en Mucho Gusto, deberían tener a alguien fuerte del otro lado. Eso no lo hacen", dijo en #ConLasManosEnlaMasa, de Vía X.

El momento: