Daniel Valenzuela bromea sobre incidente familiar relacionado con su hermano

El animador televisivo Daniel Valenzuela no se guardó comentaros sobre el incidente familiar que lo impactó hace algunos años atras, y lo hizo durante el programa "Más Vivi que nunca en el TV+.

"Jamás hagas sentir mal a tu nuera o yerno. Por ejemplo, no lo compares con los ex", leyó la modelo y comunicadora Javiera Nicolás en un enunciado, que posteriormente la hizo recordar que vivenció lo mismo.

"A mí me lo hicieron. Mi suegra se lo dijo a mi mamá. Yo estaba animando un evento y mi suegra estaba medio 'cufifa'. Era primera vez que se conocían", expresó. "Le empieza a hablar de la ex, que era muy amorosa, que siempre iba a la casa, que les cocinaba y que yo no hacía nada", rememoró.

Al día siguiente, la actriz contó lo que le dijo su mamá: "Como que no te quieren mucho', Y yo le digo '¿Por qué?'. Ahí me empezó a contar. Me hizo bolsa la suegra", añadió, ante la presencia de la presentadora Vivi Kreutzberger.

Pero Daniel Valenzuela tuvo una respuesta muy graciosa sobre su situación personal, cuando su hermano tuvo un romance con su exesposa y posteriormente se casaron: "Mi mamá se ahorró ese problema, menos mal, por cosas que todos saben", desatando la risa de ambas.

¡Los dos (hijos) son increíbles!", anadió el hombre, a lo que Vivi respondió con una reflexión: "Es bueno tomarse la vida con humor, no queda de otra".