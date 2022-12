Daniela Aránguiz anunció acciones legales en contra de Anita Alvarado: "Cuando se trata de agresión es un tema grave"

En conversación con Eduardo Fuentes en la última edición del programa "Buenos días a todos" de TVN, Daniela Aránguiz manifestó que la reciente rencilla entre la extrabajadora sexual Anita Alvarado terminará en manos de la justicia.

Durante la oportunidad, se defendió por haber respondido duramente a Alvarado en un capítulo de "Podemos hablar" de CHV, al reflotar la infelidad del exfutbolista Jorge "Mago" Valdivia con la hija de Alvarado, Angie.

Aránguiz expresó que "era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, súper sanada", antes que se desencadenara una oleada de respuestas y finalmente, una amenaza por parte de la "Geisha chilena", actualmente emprendedora.

"Agarrarse de algo que ocurrió hace mucho tiempo, vuelve a abrir trabajo. De cierto modo lo entiendo, pero para mí esto es gratuito, porque no me ayuda en nada. Todo lo contrario, me quita de mi posición"

Además, tocó el tema de la amenaza de agresión por parte de Anita Alvarado, quien mediante el ampliamente visualizado live de Instagram se dirigió a la exchica Mekano: "No te puedo pegar ahora, pero te voy a pegar".

"Se dijeron cosas denigrantes. Cuando se trata de amenazas o agresión es un tema grave, eso tiene que ir a otras manos" y añadió al respecto que "esto será en tribunales. Para mí el tema ya estaba cerradísimo, y no era mi intención abrirlo, porque hay una familia detrás".