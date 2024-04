Daniela Aranguiz anunció el término de su relación con Luis Mateucci: "No hay vuelta atrás"

La modelo e influencer Daniela Aránguiz confirmó los rumores del quiebre de su relación con Luis Mateucci.

En el programa "Sígueme" de TV+, Aránguiz acusó al director del reality de haber creado una estrategia para debilitar al argentino en la previa de la final de "Tierra Brava" este domingo.

Relató que todo habría comenzado con el llamado de una productora del espacio televisivo que le dijo "Luis se quiere comunicar contigo".

"Estoy muy mal, angustiadísimo, pasando por mi peor momento. No sé cómo decirte esto, pero me contaron algo que me dejó mal. Me contaron que tú estás saliendo con otra persona afuera, y eso me tiene mal", le habría dicho Mateucci.

"Pienso que esto es una estrategia para dejarle la cabeza mal y que él pierda, porque ya tiene varias desventajas (...) Luis está incomunicado en un encierro, sin comer bien... Encuentro súper sucio el juego de Ignacio Corvalán de querer lavarle la cabeza diciéndole que yo estoy en una relación afuera; no tengo nada", relató Aránguiz.

La influencer dijo que debido al término es que no viajará a Perú a apoyar a su ex: "Un hombre, conociéndome hace más de un año, que le digan que estoy con alguien y dude de mí como mujer, eso me duele y no hay vuelta atrás para retomar una relación".