Daniela Aránguiz contra Viñuela por "El Purgatorio": "Podrían haber dicho sus infidelidades"

Luego de que José Miguel Viñuela reclamara por las bromas que le hicieron en "El Purgatorio", Daniela Aránguiz se refirió al comportamiento del ex Mega.

En el programa "Zona de estrellas", Aránguiz no estuvo de acuerdo con las críticas del conductor hacia "Chiqui" Aguayo y Luis Slimming, quienes le hicieron bromas "de mal gusto", según alegó días atrás.

"Yo no lo encuentro terrible. Yo no veo una ofensa (...) La Chiqui, no es por defenderla, pero ella hace una pauta por las polémicas que hemos causado nosotros los rostros, porque ella no te tira un trapito que no se sepa, todo es en base de lo que tú mismo te has expuesto", dijo Aránguiz.

Y agregó: "Y eso que no le tiraron hartas papitas al Jose, ponte tú en la rutina podrían haber dicho las infidelidades del Jose cuando era joven".

"Cuando el Jose estaba casado (con Daniela Picasso) y se metía con la Pamela Le Roy, o así sucesivamente. Yo creo que le podrían haber sacado cosas realmente dolorosas de su pasado, pero nunca le sacaron nada de eso y están hablando más encima de cosas que él hizo", dijo Aránguiz.