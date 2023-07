Daniela Aránguiz entregó detalles de su relación con Luis Mateucci: "Me ha hecho vivir lo que nunca viví"

En el último capítulo de "Podemos hablar" de CHV, la influencer Daniela Aránguiz relató aspectos de su nueva relación con el exchico reality Luis Mateucci.

Tras la polémica ruptura con Jorge Valdivia, la exchica Mekano entonces ha sido vinculada con el trasandino.

"Yo a Luis lo conocí hace mucho rato, nosotros nos demoramos mucho en tener algo. Yo no podría hablar de una relación si no se los digo a mis hijos antes", comentó a Jean-Philippe Cretton.

Entonces, lanzó la potente declaración: "(Él) me ha hecho vivir lo que nunca viví. Algo super simple, un día me dice: 'Vamos a tomarnos una cerveza'. Le digo: '¿Con quién vamos?', y me dice '¿Necesitamos ir con alguien más?'".

"Yo estaba acostumbrada a nunca salir sola con alguien, siempre en grupo. Cosas muy simples, nunca las había vivido", comentó en la misma línea, y aseveró que por el momento, prefiere no poner etiquetas.

"La paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona super simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo. Creo que cada persona llega en el momento indicado", sentenció Aránguiz.