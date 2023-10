Daniela Aránguiz festina con nueva infidelidad de Valdivia y lanza directo mensaje a Orsini

La panelista de "Zona de Estrellas", Daniela Aránguiz, protagonizó un potente momento en el programa mientras era repasada la última infidelidad de su exesposo Jorge Valdivia.

Entre diferentes temas que fueron tocados en la última edición del espacio de Zona Latina, Pablo Candia comentó que el exjugador fue visto muy cercano a una mujer en una discoteque a finales de septiembre.

En el mismo programa, mostraron imágenes de la joven diseñadora Josefina Bailac, quien supuestamente fue captada con Valdivia.

"Ahora la cornuda eres tú"

La influencer aseguró que Orsini y Valdivia aún se encuentran en una relación, y que la supuesta infidelidad ocurrió cuando la diputada se encontraba en el extranjero por trabajo.

"Esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mi no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere", dijo Aránguiz.

Entonces, Daniela aprovechó la instancia de enviar un fuerte mensaje a Maite. "Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas.

"Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú", lanzó la modelo.