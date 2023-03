Daniela Aránguiz no sigue en "Aquí se baila": "No tengo 20 años para sobreexigirme sin motivo"

Luego de la polémica con Jorge Valdivia, su expareja, Daniela Aránguiz había confirmado que sería parte "Aquí se baila". Sin embargo, la exchica Mekano, habría sufrido un problema de salud que la imposibilitaría de seguir en el espacio de Canal 13.

"Estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile (...) Darwin, mi bailarín, me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer porque yo no tengo técnica al no ser bailarina, me fracturé una costilla" confesó en un episodio de "Zona de estrellas".

Aránguiz, que no alcanzó a salir en pantalla, continuó relatando que durante un ensayo de "Las Indomables", comenzó a sentir molestias, dirigiéndose a la clínica y revelando su diagnóstico.

"Me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados, estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba (...) Me llamaron de la producción y me dijeron: 'Hace un baile igual sin lift' y yo dije: 'No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada'. Ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile", finalizó el rostro de Zona Latina.