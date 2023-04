Daniela Aránguiz responde a Luis Mateucci: "Me quedan 10 años para superar a Jorge"

Daniela Aránguiz salió a responder públicamente los dichos de Luis Mateucci, el ex chico reality con el que coqueteó tras su polémico quiebre con Jorge Valdivia a fines de 2022.

Este jueves el argentino había anunciado su distanciamiento de Aránguiz ya que ella "está pendiente todo el día de su ex". Al respecto la ex "Mekano" explicó en diálogo con LUN que "no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije en reiteradas ocasiones".

"Me encantó como amigo, pero lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él. Es una pena que tenga la necesidad de hacer estas cosas públicas", agregó.

Pese a su postura, Aránguiz realizó un mea culpa y señaló que "fue un error hacerle ilusiones a una persona cuando yo no estaba preparada para tener algo con alguien".

Respecto de su relación con Valdivia, su ex esposo, Daniela Aránguiz indicó que "yo estuve en una relación 20 años y dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mi me quedan 10 años".