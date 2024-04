Daniela Aránguiz responde a Maite Orsini y la niega como destinataria de mails "amenazantes"

Luego de que Maite Orsini exhibiera como modo de prueba algunos correos para presentar una querella en contra de Daniela Aránguiz, la exchica Mekano lanzó su propia versión y descargo.

Por su lado, la diputada Orsini ingresó este viernes 19 de abril al Cuarto Juzgado de Garantía una querella por injurias y calumnias en contra de la figura de la farándula, luego de hacer públicas unas capturas donde supuestamente Aránguiz la insultaba con un lenguaje amenazante.

¿Qué respondió Daniela Aránguiz tras querella Maite Orsini?

Posteriormente, Daniela Aráguiz salió a responder al escándalo a través de sus historias de Instagram, después de mencionar que no tenía la intención de aclarar el tema, pero que lo hará de todos modos.

"Justo ahora la gente que dice que no le gusta aparecer, que no le gusta la farándula, suben estas cosas o hacen este tipo de cosas, que son antiguísimas", introdujo Aránguiz en el primer video.

"Más encima ese mail es con Jorge, ni siquiera es con ella. No se sí ella le sacó ese mail a él o el se lo pasó, me llama la atención, para que vean que a la gente le gusta la farándula y estar metida en cosas".

Daniela Aránguiz defendió que el primer mensaje mostrado por la militante de Frente Amplio había sido escrito en realidad para Jorge Valdivia y no Maite Orsini, y que el mail era de él.

"No sé si él se lo pasó a ella, porque lo encontraría heavy, porque ¿Cómo tan poco hombre? esa cuestión no se hace", comentó Aránguiz, quien posteriormente admitió que hubo mensajes que sí iban en dirección a Orsini, pero que el correo era de Jorge.

En ese sentido, lanzó "ustedes saben que yo soy chucheta y tengo la pura care cuica y todos me conocen, por eso ahora les adjunto los mensajes que Maite Orsini me mandó desde el mail del Jorge, no quería hacerlo, pero si hay una mujer tóxica es esa, porque ese mail se lo mandé a Jorge".

Finalmente, Daniela Aráguiz opinó "solo digo que aquí no le conviene hacer querella o denuncia. Va a a salir perdiendo ella. Yo no trabajao en un cargo público. Nadie vota por mi".

"Quizás esto le sirva para las reelecciones, puede ser una campaña política", observó. Pero estoy cansada ya. Quiero vivir y ser feliz", cerró.