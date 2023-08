Daniela Aránguiz tras ser mencionada por Anita Alvarado en El Purgatorio: "Me sentí muy halagada"

A fines de 2022 Anita Alvarado y Daniela Aránguiz protagonizaron un escándalo virtual con fuertes declaraciones y amenazas: Lives de Instagram iban, y querellas venían. Ahora la polémica suma un nuevo capítulo.

Alvarado mencionó a Aránguiz durante su participación en el nuevo programa de Canal 13, "El Purgatorio", en el que estuvo invitada y ganó el primer capítulo.

La reacción de la ex "Mekano" llegó en su programa en Zona Latina: "Me sentí muy halagada y muy importante, porque siento que, en un programa donde yo no estoy participando, se me nombre y me dediquen cartas... quiero dar gracias por el tiempo y la dedicación", comentó.

Asimismo, se refirió a "la Geisha" como alguien que no había sido relevante en el último tiempo: "Yo me merezco ir al paraíso porque revivo muchos muertos".

Parte de lo que dijo Alvarado sobre ella fue un llamado directo a que mostrara pruebas de sus acusaciones: "Me relacionaste con tu suegro y, además, con tu exmarido, que ya no te pertenece", lanzó.

Daniela Aránguiz será la invitada del próximo jueves al capítulo de "El Purgatorio", por lo que sus compañeros de "Zona de Estrellas" le preguntaron si le asusta el formato. "Al revés, lo encontré súper entretenido, me encanta estar así de expuesta", aseguró Aránguiz.