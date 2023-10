Daniela Aránguiz visualiza su futuro laboral después de ingreso a "Tierra Brava"

La panelista de espectáculos Daniela Aránguiz comentó cómo imagina su futuro laboral para cuando termine su participación en el reality de Canal 13 "Tierra Brava".

Consultada por Luis Sandoval para "Me Late Digital", Aránguiz reveló sí se visualiza de regreso en el programa de farándula "Zona de Estrellas" emitido por Zona Latina, donde integró el panel durante meses.

En ese sentido, la influencer menifestó "yo salí súper bien del 'Zona de estrellas', de Zona Latina salí muy bien. Quiero aprovechar de darle las gracias a Luis Venegas por el cariño y la confianza".

"Tenía las puertas abiertas"

"Yo creo que uno nunca se tiene que cerrar las puertas, y yo siempre he salido bien de todos los trabajos que he tenido, sigo teniendo muy buena onda que me ha contratado en la vida. Él me dijo que yo tenía las puertas abiertas para regresar cuando quisiera, eso se lo agradezco", agregó la exesposa del "Mago".

Además, Daniela Aránguiz afirmó que para poder participar participar del reality, debió renunciar a su antiguo trabajo y cancelar el contrato para poder firmar uno nuevo.