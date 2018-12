Daniela Castillo dijo que prefiere "estar sola que mal acompañada" y Toarii Valantin le respondió

A principios de noviembre se supo que Daniela Castillo y Toarii Valantin había terminado su fugaz romance. Casi dos meses después, ambos se refirieron a lo ocurrido pero con distintos tonos.

La primera en hablar fue la cantante, quien en un webshow afirmó que "hoy estoy sola... necesito pasar por un momento de introspección... tengo que pasar por momentos sola. Prefiero estar sola que mal acompañada".

"Estuvimos poco. Es chico, está pasando por otra etapa. Yo estoy en otra. Yo tengo una separación, vengo de otras ligas, de cosas más series", agregó.

Tras esto, Valantin fue consultado por las palabras de Castillo. "Si ella está enojada, es su problema. La respeto, y respeto lo que vivimos. No entiendo mucho por qué habrá dicho eso. Qué pena que denigre lo que pasamos", dijo el cantante a LUN.

"Simplemente ella se alejó de mí, ya no hablo con ella", siguió Valantin. "Si fui mal acompañante, si ella lo ve así la respeto... no me voy a deprimir para nada... me da lata lo que dijo ahora, se me cayó un poco", sentenció.