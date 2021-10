Daniela Nicolás fue nominada como influencer a los People's Choice Awards

La actriz Daniela Nicolás recibió una nominación en la categoría de Mejor Influencer Latino en los People's Choice Awards, galardones organizados por la cadena E!.

Ser la única chilena nominada es un honor en el que no hay palabras que puedan describir lo que siento en este minuto. Cuando me llamaron para contarme de esta tremenda nominación pensé que se habían equivocado de Daniela", escribió la ex representante de Chile en Miss Universo.

Además de sus viajes, sus looks y sus vivencias, Nicolás ha destacado en las redes sociales por visibilizar temáticas relacionadas a enfermedades autoinmunes a raíz de su propia experiencia y de la Enfermedad del Tejido Conectivo (ETC) que padece.

Según explicó esta fue una de las razones de su nominación a los premios, ya que se muestra como "yo misma, por no tener miedo a ser diferente y a mostrarme tal cual soy".

"Desde el 2017 empecé a concientizar sobre enfermedades crónicas, doy todo de mí para que haya un lugar de encuentro y acompañamiento de pacientes a nivel internacional, y sobretodo en demostrarles que todo es posible y que una enfermedad jamás nos define como personas. Soy la cara de esta nominación, pero esta nominación es de todos", recalcó.

Las votaciones para los People's Choice Awards ya se encuentran abiertas en el sitio web de los premios.