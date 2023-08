Daniela Nicolás reveló particular problema médico: se fracturó por un abrazo

La actriz Daniela Nicolás contó que tuvo un serio problema médico al fracturarse una costilla debido a un abrazo que le dieron.

Todo ocurrió cuando festejaba su titulación de la carrera de periodismo, cerca de cinco meses después de que se fracturara una costilla y no pudiera participar del programa "Aquí se baila".

Ahora, la ex Miss Chile dijo que el pasado 27 de junio "nos juntamos con unas amigas a celebrar, un almuerzo, ellas muy tiernas me tenían un regalito y llegó otro amigo y cuando me abrazó esa costilla murió y me tuvieron que operar".

"En ese momento me empecé a reír, yo no pensé que era para tanto, que era dolor no más y mi amigo que es doctor me examinó y me dijo que debíamos ir a urgencias. La costilla nunca pegó bien, estuve todos estos meses con harto dolor, yendo al doctor viendo qué se podía hacer", contó.