Daniela Vega manifiesta su deseo de ser madre: "Me encantaría tener hijos"

La actriz nacional Daniela Vega abrió la posibilidad de que en un futuro, se haga realidad su anhelo de convertirse en mamá.

"Me encantaría tener hijos cuando se de la oportunidad, pero no es una prioridad hoy en mi vida", señaló la estrella de la ganadora del Oscar "Una mujer fantástica" al programa "45 Minutos Con", que debutará el lunes en Mega Plus.

En conversación con Karen Doggenweiler, quien estará a cargo de la conducción, Vega ahondará en los motivos de no pensar en ello en el corto plazo.

"La responsabilidad más grande de una persona es hacerse cargo de otra. Entonces por ahora estoy haciéndome cargo de mi carrera y de mis sentimientos que son demasiados", señalará.

Asimismo, la actriz, que por ahora se encuentra promocionando su último estreno, "Run Over", adelalantará que le gustaría interpretar a una mujer en gestación.

"He interpretado papeles de madre, pero me gustaría abordar un personaje que esté embarazada, entrar en un cuerpo con ese entendimiento de sensaciones, me encantaría", mencionará.