Daniella Chávez arremetió contra "broma" de Monserrat Álvarez: "Se burló del acoso que sufrí"

Un "chiste" de la periodista Monserrat Álvarez molestó a Daniella Chávez, tras la emisión de este viernes del programa "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, donde la conductora bromeó acerca de la desagradable situación de acoso que la modelo sufrió por parte de funcionarios del Minsal.

"No tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el género", escribió la "conejita" Playboy en sus redes sociales.

Chávez acusó en la semana que, mientras cumplía una cuarentena, fiscalizadores la visitaban insistentemente.

Ante ello, Álvarez comentó con humor el caso en el matinal: "me informan de la Seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria, jajajá".

Aunque, segundos después reconoció: "Qué ordinario el chiste. ¿Saben qué? Yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así. Antes hacía chiste de Shakespeare".

No tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el genero! Se burló todo el rato del acoso que sufrí y además dijo ; estoy defendiendo a los fiscalizadores! @alvarez_monse fuí motivo de burlas para ella y normalizó el acoso que viví en mi hogar! @lacuarta https://t.co/ZEn7BLOSvM — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 27, 2021

Pese a que, en un comienzo del programa, Álvarez dijo que la conducta de los funcionarios "fue parte de la política sanitaria", después entendió que las visitas eran excesivas, pues -según la denuncia- preguntaban sólo por ella y no por su pareja, aunque ambos estaban haciendo la cuarentena.

"Debe haber un sumario interno a los fiscalizadores que tanto defendí. Ya me arrepentí. Creo que se excedieron", concluyó la conductora.