Daniella Chávez clama por ayuda tras perder miles de seguidores en Instagram

I lost more than 370 thousand followers in a month! As you can see the image, they follow me and take away the followers and so for a month! my account is intervened and paid to deliver my followers to another account .. I have written several times to instagram and Facebook and there is no answer! I do not have anyone to help me solve, that's why I upload few photos no longer makes sense, every time I upload a photo I lose 2 thousand to 3 thousand followers in one hour they go to another account for magic. I need help! . He perdido más de 370 mil seguidores en un mes! Como pueden ver la imagen, me siguen y me quitan los seguidores y así durante un mes! mi cuenta Esta intervenida y pagada para entregar mis seguidores a otra cuenta.. he escrito en varias ocasiones a instagram y Facebook y no hay respuesta! no tengo quien me ayude a solucionar, por eso subo pocas fotos ya no tiene sentido, cada vez que subo una foto pierdo 2 mil a 3 mil seguidores en una hora que se van a otra cuenta por magia. Necesito ayuda! .

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on May 1, 2019 at 9:10am PDT