Daniella Chávez denuncia acoso por parte de funcionarios del Minsal durante su cuarentena

La modelo Daniella Chávez hizo un furioso descargo en sus redes sociales y denunció haber sido acosada por parte de funcionarios del Ministerio de Salud durante el cumplimiento de su cuarentena.

"Parto por contar que fuí acosada por trabajadores del Ministerio de Salud de Chile. ¡Hice cuarentena en casa y los funcionarios iban hasta 3 veces al día! Separados por 20 minutos, a una hora de diferencia", escribió la "conejita" Playboy.

Chávez aseguró todos los exámenes PCR que se realizó en su retorno a Chile fueron negativos. Pese a ello indicó que el Minsal le exigía realizarse un nuevo test: "¿Entonces el laboratorio que está en el aeropuerto no está autorizado por ellos? ¿Para que me hacen hacer un PCR que no es válido? Quieren que haga otro pagado y así ganar dinero", reclamó.

Junto a su denuncia Daniella Chávez publicó un mensaje enviado por el Ministerio de Salud en la que se le exigen documentos o un examen de anticuerpos para validar definitivamente su pase de movilidad.

"Estoy vacunada en el extranjero y presente toda mi documentación y no me validaron para mi pase de movilidad, diciendo que debo hacerme otro test de anticuerpo en territorio Chileno autorizado por ellos", explicó.