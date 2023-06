Daniella Chávez reveló nuevo audio y mensajes de Marcelo Ríos: "Enamorado de ti desde siempre"

La modelo Daniella Chávez volvió a arremeter contra Marcelo "Chino" Ríos, liberando un segundo audio en que el extenista dice estar "enamorado" de ella, después de haberle propuesto una noche juntos a cambio de una entrevista.

La exchica Playboy lo acusó de mentir a los medios, luego que en una conversación con Cecilia Gutiérrez el ex número uno del mundo reconociera que sí envió los audios a Chávez aunque negó que la haya tratado de "prostituta".

@daniellachaveztop No es el primero que se enamora sin conocerme! ♬ sonido original - Daniellachaveztop

Chávez dijo que las conversaciones con el retirado deportista ocurrieron después de su reciente reconciliación con su esposa Paula Pavic y mostró incluso conversaciones por WhatsApp. "Él sigue mintiendo a los medios para quedar como el bacán y sigue inventando cosas de mí (...) Tengo todas las pruebas de que lo que dice contra mí es falso. Con los medios se hace el macho y por privado me ruega que no diga cosas", escribió en Twitter la modelo de OnlyFans.

"Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Jajaja, no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes", agregó.

En el nuevo audio, Ríos insiste en darle una entrevista a Chávez: "Te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue... como son. Aparte que (estoy) enamorado de ti, pero desde siempre".

Ya que Marcelo Ríos sigue hablando con medios y sigue inventando cosas para quedar bien, Hoy subiré audios de el.. él sigue mintiendo a los Medios para quedar como el Bkn y sigue inventando cosas de mi, este mensaje es de HOY! Y subiré audios y también uno donde dice que esta… pic.twitter.com/Ny53FC2BrZ — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 21, 2023