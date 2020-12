De Bad Bunny a "Gambito de Dama": Barack Obama reveló su tradicional lista de favoritos del año

Como es habitual desde hace algunos años, Barack Obama presentó sus contenidos favoritos del año, con Bad Bunny, las series "The Boys" y "Gambito de Dama" y la película "Soul" entre sus preferidos de 2020.

El ex Presidente de Estados Unidos eligió la quinta temporada de "Better Call Saul", la segunda temporada de "The Boys", la temporada final de "The Good Place", la docuserie "The Last Dance" y las miniseries "Gambito de Dama", "I May Destroy You" y "Mrs. America".

En cuanto a las películas, Obama se inclinó por varias que solo se exhibieron vía streaming, como "Mank" de David Fincher, "Ma Rainey's Black Bottom" (con la aparición póstuma de Chadwick Boseman) y "Soul" de Pixar.

Y en la música, el ex Presidente tuvo una variedad de géneros favoritos, pasando por "La difícil" de Bad Bunny, "Levitating" de Dua Lipa, "Goodbye Jimmy Reed" de Bob Dylan, "Kyoto" de Phoebe Bridgers y "Cut Em In" de Anderson.Paak.

