De candidata a alcaldesa a escritora: Savka Pollak publica libro sobre sexualidad en pandemia

La ex conductora de televisión Savka Pollak se prepara para el lanzamiento de su libro "Encuarentenadas", una novela enfocada en la sexualidad durante la pandemia.

Pollak recientemente salió cuarta en la votación para elegir alcalde en Macul, donde postuló como independiente apoyada por Chile Vamos. Ahora, se centrará en la publicación del libro.

"Es erótico, absolutamente. Tiene su lado profundo, porque yo soy así, pero también soy una persona a la que le encanta reírse", dijo Pollak a LUN.

"Tiene picardía, describe escena sexuales importantes, describe orgasmos, describe qué cosas piensan las personas en el proceso y todo, en este contexto de encierro", agregó.

Pollak descartó que el libro de 280 páginas incluya historia sobre su vida. "Me llegaron un montón de historia a mí Instagram y me gustó la temática. Son de ficción, algunas están basadas en experiencias reales, otras son solo inventos. Pero claro, durante el proceso, si me acordaba de algo de mi vida, lo ponía ahí", contó.

El libro será lanzado en formato digital vía E-books Patagonia.