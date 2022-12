"Debo tener algo en la cabeza": José Miguel Viñuela ahonda sobre trastorno mental que padece hace años

El exanimador de "Mucho Gusto", José Miguel Viñuela, se sinceró con respecto a un padecimiento que lo aqueja desde hace un tiempo y que según explicó, lo imposibilitó a ejercer normalmente su trabajo.

"Me pasó un día haciendo una mención para un programa en que tenía que leer la pantalla, y con toda la frase en la pantalla, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco", relató al periodista Eduardo Fuentes en "Buenas noches a todos" de TVN.

El también locutor de radio añadió que "me vino una angustia tan grande que se me secó la boca, se me aceleró el corazón. Y pensé: 'Debo tener algo en la cabeza", es lo primero que uno se pregunta", mencionó, situación que lo hizo consultar a un neuropsiquiatra.

"Me dijo que no tenía en la cabeza ningún tumor. Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: 'Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, por esto y por esto'", recordó Viñuela, quien comenzó a tomar ansiolíticos.

Así, el exanimador de Mekano aseguró que luego de un año de tratamiento, los dejó "por mi propia cuenta": No quería depender de fármacos ni nada. Después me di cuenta de que los necesitaba y empecé a tomarlos de nuevo".

"Eso es lo que hago hoy día. Todas las noches aplico ansiolíticos", cerró José Miguel Viñuela sobre el tema, luego de que el médico le dijera que "probablemente los tengas que tomar de por vida".