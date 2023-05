La retirada estrella de cine para adultos Mia Khalifa fue invitada como conferencista a dar una charla en la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra.

La joven de origen libanés debutó en este tipo de instancias académicas para hablar sobre límites, confianza y su rol actual como figura pública e influencer, luego de rehacer su carrera completamente.

"Me honra la historia de la institución y los prestigiosos conferencistas. Este recuerdo lo tendré por siempre y es algo que no puedo esperar mostrarle a mis futuros hijos", señaló Khalifa.

La emprendedora agradeció a los estudiantes por considerar su nombre entre los invitados y agregó que "pueden juzgarme todo lo que quieran (por su pasado porno), pero ahora estoy en Oxford por lo que he hecho con mi vida desde ese entonces".

Thank you to the @OxfordStudents for inviting me to speak on something so important to me. I’m humbled by the history of the institution and the previous speakers at the Union, this is forever a core memory and something I can’t wait to show my future kids their mom did 🥹 pic.twitter.com/B7BTzKdbZw