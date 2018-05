Denisse Malebrán detalló episodio de hostigamiento provocado por comediantes nacionales

La cantante Denisse Malebrán, conocida por su trabajo junto a la banda Saiko, denunció un episodio de hostigamiento vivido en el año 2014 por los comediantes Ignacio Socías, Benito Espinosa y Lucas Espinoza en su programa "El amor es más fuerte". Ahí, los otrora locutores invitaron a sus seguidores a comentar sobre qué cosas creían ellos cabían en la vagina de la artista.

"Tres conductores competían en la genialidad de mencionar qué podría entrar en ese espacio de mi cuerpo en que, aseguraban, podía encontrarse objetos de gran valor sentimental, como el esperado estadio del Club Deportivo de la Universidad de Chile o cosas de menor importancia, pero de un porte imponente, como toboganes y/o aviones, que se caracterizan por su gran tamaño", comentó la músico en un texto publicado por El Mostrador.

La voz nacional además afirmó que "no conformes con el calibre de la humillación pública, en la que instaban al público a participar y mencionar qué otros objetos de gran tamaño podían estar dentro mío, fueron más allá y salieron 'bromas' como que en mi vagina se encontraban restos de los Detenidos Desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga".

Malebrán aseguró que Socías fue más allá y publicó el episodio en sus cuentas de redes sociales. El joven, que por ese entonces formaba parte de "El Club de la Comedia", fue desvinculado de Chilevisión luego de que la situación anteriormente descrita llegara a oídos del director de la estación televisiva.

Espinosa por su parte contactó a Denisse el viernes pasado para ofrecer disculpas, ya que esta asistiría como invitada a su programa "Fea Latitud": "Habían pasado 4 años desde su brutal participación y ahora, a días de estar frente a frente, se atrevía a decirme que fue un error que le avergonzaba y que esperaba que recibiera sus disculpas. Fue tan sorpresivo lo que estaba ocurriendo que atiné a decirle que entendía que las personas se equivocan y que valoraba la valentía de decírmelo, pero a los pocos minutos de haber respondido pensé que el arrepentimiento tenía más olor a miedo que otra cosa".

"No acepto las disculpas, ni me presto para el show de ir a un programa a enfrentar la

incomodidad de una explicación que nunca será lo suficientemente decente, porque nadie merece ser tratado de la forma en que me trataron", sentenció la autora.



Los descargos de Beno

El Youtuber ocupó su cuenta en Twitter para hacer sus descargos sobre la situación denunciada por Malebrán. Si bien asumió la culpa, manifestó que varios detalles no coincidían con el relato: "En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada".

"Antes de irme de el amor es mas fuerte hablamos esto al aire y pedimos disculpas, por lo menos dos veces. El momento de ese programa no esta en mis redes o las de esa radio", agregó el también animador.



Aunque hay varios detalles que no son como se relatan acá, lo que dice Denisse Malebran es cierto. En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada https://t.co/w7tsZ1mbKr — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) 13 de mayo de 2018

Cuando supe que estaba invitada al programa vi una buena oportunidad de pedir disculpas. En primera instancia las aceptó, como señala en su carta, pero luego cambió de parecer. Ella fue la afectada por los chistes, no voy a cuestionar su cambio de parecer — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) 13 de mayo de 2018

Dejando claro algunos detalles. Antes de irme de el amor es mas fuerte hablamos esto al aire y pedimos disculpas, por lo menos dos veces.

El momento de ese programa no esta en mis redes o las de esa radio. Lo subió un seguidor a un compilado que dura más de 4 horas — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) 13 de mayo de 2018

Por ende, no es algo fácil de encontrar — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) 13 de mayo de 2018