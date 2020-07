Di Mondo comentó parecido con ministro Briones: "De finanzas podríamos hablar"

El fashionista Di Mondo se rió de un parecido físico con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el programa "Sigamos de Largo".

Fue la comediante Maly Jorquiera quien jugó con una dinámica del espacio de Canal 13 y lanzó la frase: "Di Mondo es el doble oficial del ministro Briones, ¿mito o verdad?".

"Mito, po. No me molesta pero igual lo encuentro un poco chistoso. Me parezco un poquito, pero no tanto", respondió el chileno radicado en Nueva York.

Ante ello, Francisca García-Huidobro le preguntó si le daría algún "consejo capilar o de vestuario" al secretario de Estado.

Di Mondo siguió el juego: "De finanzas podríamos hablar. Que me llame. Con mis amigos, mis asesores, le podemos dar hartos consejos. Me fascinan (los negocios)", replicó, provocando algunas risas.