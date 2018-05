Diana Bolocco defendió a su hermana y criticó a Carlos Menem: "Máximo no tiene papá"

Diana Bolocco se refirió a la polémica que por estos días ha enfrentado a los familiares de Máximo Menem por su distanciamiento con su padre.

Todo comenzó cuando el menor de 14 años acusó a su hermana Zulema de no dejarlo ver a Carlos Menem, mientras ella responsabilizó a Cecilia Bolocco de alejar a su hijo de su padre.

Pero según la tía del niño, la situación es otra. "Es difícil hablar de este tema. No es mi estilo ni de mi familia salir a contestar agresiones, pero me veo en la necesidad y en el deber moral de alzar la voz", dijo la animadora al programa "La Mañana" de Chilevisión.

Según Diana Bolocco, "Cecilia ha sido mamá y papá de Máximo durante 14 años. No ha recibido apoyo de ningún tipo por parte de su papá. Máximo no recibe ni siquiera un llamado para su cumpleaños o para la navidad de su padre".

"Lo único que han hecho con Máximo es hacerle daño. Las únicas veces que ha ido a verlo a Argentina es porque ha nacido de él, y siempre ha sido tremendamente difícil. Cecilia lo ha acompañado y ha recibido humillaciones gigantescas", reveló la conductora de "Vértigo".

Según contó, en ciertas ocasiones la ex miss Mundo ha tenido que dejar a su hijo en la calle para que custodios del ex presidente argentino lo vayan a buscar, pues no la dejan acercarse a Menem.

"Él tiene una familia verdadera y está acá en Chile. Máximo no tiene papá, esa es la verdad", sostuvo.

Es más, la animadora de Canal 13 fue enfática en decir que su "recomendación a Cecilia, que ha tratado varias veces que Carlos se acerque a su hijo, es que corte todas las relaciones".