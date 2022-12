Diana Bolocco recordó su paso por Mega y "Mucho Gusto": "Me pasó la cuenta"

La periodista Diana Bolocco reflexionó sobre su paso por el canal Mega entre 2019 y 2022 y aseguró que "me pasó la cuenta".

Bolocco fue invitada al más reciente capítulo de "Juego Textual", donde habló de su trabajo como conductora del matinal "Mucho Gusto" tras el estallido social y en plena pandemia del Covid-19, pese a que llegó a Mega para dedicarse a "la entretención, el baile, el juego".

Debido a la contingencia, la comunicadora tuvo que comandar un programa con un foco informativo en donde se conversaba de política, sociedad y salud. "Al final agradezco lo que pasó, el matinal me hizo crecer y es lo que me tocó, donde tenía que estar en esa etapa de mi vida", dijo Diana Bolocco, aunque recalcó que "esa mujer no soy yo, a mí me gusta reírme, pelusear, entretener".

"Soy periodista de formación profesional, pero ni en mis sueños pensé en entrar a un departamento de Prensa. Creo que pastelero a tus pasteles, y lo que mejor sé hacer es la entretención", agregó.

"Pasar todos los días dando malas noticias, ir a cadena nacional para informar de cantidad de fallecidos y contagios. Yo miraba a mis compañeros de Prensa y les decía 'ustedes están acostumbrados a dar malas noticias, ¿cómo lo hacen para blindarse? Porque yo no pude'. Estar conectada 100% todo el día con la fatalidad me pasó la cuenta", concluyó Diana Bolocco.

En agosto pasado Mega comunicó la desvinculación de Diana Bolocco, quien actualmente se encuentra sin contrato televisivo.