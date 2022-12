Dijo que no: Di Mondo reveló que Eric Javits le pidió matrimonio previo a su quiebre amoroso

El socialité Di Mondo entregó más detalles del estado de su relación con el diseñador Eric Javits antes de su fin tras 16 años.

En conversación con LUN confesó que el año pasado Javits le pidió matrimonio, pero él rechazó la "casual" propuesta".

"El año pasado, en enero o febrero, Eric me pidió matrimonio (...) pero fue bien casual", contó.

"No fue romántico. Eric no es tan romántico, pero lo pudo haber hecho mejor. Yo le dije de esa forma no, no. El anillo no me importa, pero sentí que fue demasiado casual. Tal vez pudo haber dicho algunas palabras bonitas y ahí hubiese sido suficiente", detalló.

"Hubiese sido bonito casarse", reflexionó.

Pese a la fallida propuesta de matrimonio, el chileno destacó que esa no fue la razón del término de la relación: "La diferencia de edad nos afectó por primera vez. Él está en otro momento. No quiere salir tanto y todo lo que hacemos es bien intenso".